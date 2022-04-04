Россия пообещала ответить Литве на понижение уровня дипотношений

Представитель МИД Захарова пообещала Литве ответ на понижение дипотношений с Россией

Россия обещает ответить Литве на понижение уровня дипломатических отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Ответные меры не заставят себя ждать», — сообщила дипломат агентству, комментируя вопрос о реакции российских властей на понижение уровня дипотношений и высылку посла России из Вильнюса.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что республика отзывает своего посла из России. Также Вильнюс предписал российскому послу Алексею Исакову покинуть Литву. Руководитель литовского внешнеполитического ведомства добавил, что консульство России в Клайпеде будет закрыто.