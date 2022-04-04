В России началось обсуждение новой программы репатриации специалистов

«Известия»: в России готовят программу для репатриации высококлассных специалистов

В России готовится программа репатриации специалистов. Об этом пишут «Известия».

Источники издания пояснили, что со стороны высококлассных специалистов появился запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Поскольку такие случаи начали принимать массовый характер, то в Москве задумались о планах по возвращению людей, которые могли бы привезти на родину знания и опыт.

Среди предлагаемых бонусов для возвращающихся предлагают установить дополнительные льготы, помимо компенсации стоимости переезда, выплаты пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иных социальных льгот. В Минтруде и Минпромторге подтвердили факт обсуждения обновленной программы.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом президента в 2006 году. Она направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию.

Антирусские настроения

4 апреля группа украинцев в Афинах нанесла травмы семилетней девочке с российским флагом в руках во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!». При этом полицейские не не пытались остановить нападавших. Ребенку пришлось оказать медпомощь в больнице.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что именно события на Украине привели к становлению русофобии мейнстримом. Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев признал, что фактов нарушений в отношении граждан РФ очень много, однако пострадавшим россиянам некуда обратиться за помощью.

Однако еще до этого стало известно, что Москва готовит доклад о нарушениях прав россиян за границей из-за беспрецедентной русофобской кампании, возникшей на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом рассказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. Дипломат уточнил, что в докладе «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах» будут затронуты темы украинской проблематики и дискриминации российских граждан. «Осуществляется также обмен сведениями с профильными российскими неправительственными организациями, проводящими мониторинг по своей линии», — добавил он.

Иностранцы расхотели становиться россиянами

Число иностранцев, получивших российское гражданство, сократилось за два первых месяца текущего года на 15 тысяч по сравнению с числом тех, кто стал российским гражданином за аналогичный период прошлого года. «Так, за январь и февраль нынешнего года, число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации — 84 817», — заявили в МВД России. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 99 873, отметили в ведомстве.

Согласно информации МВД, в прошлом году получили российское гражданство на 79 тысяч больше человек, чем в позапрошлом. Чаще других российскими гражданами становились граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

При этом за первые два месяца 2022-го почти на 680 человек больше стало участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. В первые два месяца 2021 года таких человек было 8616, а за два месяца текущего года зафиксировано 9293 участника.