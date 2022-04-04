Опубликовано видео с места крушения судна с пассажирами на Волге

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения судна с пассажирами на Волге

В сети появились кадры с места кораблекрушения судна на воздушной подушке «Нептун», которое произошло на реке Волга в Самарской области. Видеозапись публикует Telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На кадрах виден катер со спущенной воздушной подушкой. Возле судна работают водолазы. Судя по записи, стоит ветренная погода. На реке наблюдаются небольшие волны.

Инцидент произошел днем 4 апреля. Судно совершало рейс по маршруту Рождествено — Самара. Очевидец рассказал, что катер перевернуло ветром после того, как он встал боком в протоке. По его словам, из воды людей начал поднимать экипаж проходящего мимо судна. На борту находились 12 человек. По информации МЧС, все они спасены.

Ранее сообщалось, что в Черном море в результате сильного удара волны получил пробоину российский сухогруз «Омский 205». Его отбуксировали на якорную стоянку в районе крымского берега.

