Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Опубликовано видео с места крушения судна с пассажирами на Волге

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения судна с пассажирами на Волге

В сети появились кадры с места кораблекрушения судна на воздушной подушке «Нептун», которое произошло на реке Волга в Самарской области. Видеозапись публикует Telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На кадрах виден катер со спущенной воздушной подушкой. Возле судна работают водолазы. Судя по записи, стоит ветренная погода. На реке наблюдаются небольшие волны.

Инцидент произошел днем 4 апреля. Судно совершало рейс по маршруту Рождествено — Самара. Очевидец рассказал, что катер перевернуло ветром после того, как он встал боком в протоке. По его словам, из воды людей начал поднимать экипаж проходящего мимо судна. На борту находились 12 человек. По информации МЧС, все они спасены.

Ранее сообщалось, что в Черном море в результате сильного удара волны получил пробоину российский сухогруз «Омский 205». Его отбуксировали на якорную стоянку в районе крымского берега.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
США продолжат вводить санкции против России
Россияне расхотели покупать жилье
Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут к королеве
Психологи назвали три простых способа стать счастливым
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами
Tele 2 отказался продлевать лицензию на бренд для России
Звезда «Антикиллера» Любовь Толкалина попала в больницу
Предсказано исчезновение сим-карт
Владелица московской пекарни объяснила бесплатную раздачу хлеба
На Украине отключили вещание двух связанных с Порошенко телеканалов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.