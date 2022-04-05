Минобороны России предложило ВСУ покинуть Мариуполь

Минобороны России предложило ВСУ и наемникам покинуть Мариуполь и сложить оружие 5 апреля

Министерство обороны России предложило Вооруженным силам Украины (ВСУ) и наемникам в Мариуполе покинуть город и сложить оружие во вторник, 5 апреля. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, его цитирует ТАСС.

Он уточнил, что в отдельных контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя сложилась тяжелая гуманитарная обстановка.

Вооруженные силы России предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 6:00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории Михаил Мизинцев Начальник Национального центра управления обороной

Россия откроет гумкоридор

Мизинцев также заявил, что 5 апреля Россия вновь откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан и иностранцев из Мариуполя.

Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06:00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права Михаил Мизинцев Начальник Национального центра управления обороной

Генерал пояснил, что необходимо с 09:00 (мск) установить непрерывную связь между российской и украинской стороной. Через полчаса после этого ВС РФ, воинские формирования Донецкой народной республики, подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, националисты и иностранные наемники должны объявить «режим полной тишины» и гарантировать его соблюдение.

Это в 09:30 мск на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи Михаил Мизинцев Начальник Национального центра управления обороной

С 10:00 до 13:00 должен произойти выход всех украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов, подчеркнул представитель Минобороны.

13:00 часов К этому времени, по заявлению Минобороны, все украинские военные и иностранные наемники должны выйти без оружия и боеприпасов

Он призвал официальные власти« Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из города». По словам Мизинцева, большинство вооруженных формирований в Мариуполе не подчиняется официальному Киеву, поэтому Минобороны призывает их «самостоятельно принять такое решение и сложить оружие».

Ситуация в Мариуполе

4 апреля Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщила о взятии центра Мариуполя практически под полный контроль. Пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что силам ДНР остается «зачистить» промзоны и порт. При этом центр города, как и его окраины со стороны суши практически полностью контролируются Народной милицией и Вооруженными силами России.

О взятии Мариуполя в окружение стало известно в первых числах марта 2022 года. К 22 марта ДНР заявили о контроле над половиной города. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что совместными усилиями ВС РФ и НМ ДНР было освобождено минимум 50 процентов площади города. По его словам, тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) несли тяжелые потери в Мариуполе, урон был и у сил ДНР.

28 марта министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в Мариуполь прибыль глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Сейчас близится «основная развязка» в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов. Именно поэтому Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят Ахмед Дудаев Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики

По словам Дудаева, Кадыров намерен доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие дни, чтобы освободить город. Министр также назвал главу Чечни «боевым генералом, стратегом», лично участвовавшим в большом количестве боестолкновений.

29 марта пришли первые сообщения о боях в центральной части города.

Бойцы ВСУ на территории «Азовстали»

В конце марта представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) оценил число оставшихся на территории Мариуполя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в три-четыре тысячи человек.

3000 — 4000 бойцов ВСУ Остались на территории Мариуполя, по данным НМ ДНР

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, они сконцентрировались на территории трех крупных заводов Мариуполя — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.

Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов Денис Пушилин Глава ДНР

При этом 4 апреля Пушилин не подтвердил информацию о том, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают гражданских лиц. Народная милиция ДНР в начале марта сообщала о подготовке украинскими силовиками провокации с использованием мирных жителей. В ведомстве заявляли, что военные удерживают людей в заминированных цехах и служебных помещениях завода «Азовсталь», во дворе которого размещают военную технику. По версии НМ ДНР, в случае прорыва обороны Мариуполя ВСУ подорвали бы завод и обвинили в этом российскую сторону.

1 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военным на заводе «Азовсталь» и дал им сутки для того, чтобы сдаться. Он также предположил, что сдавшиеся военные могут попасть под амнистию. «Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — сказал глава Чечни. В ночь на 4 апреля Кадыров уже показал видео штурма «Азовстали». На ролике видно, как бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова замечают украинского снайпера с помощью тактического квадрокоптера. Кадыров сообщил о ликвидации снайпера и выполнении задачи.