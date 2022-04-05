Минобороны России предложило ВСУ покинуть Мариуполь
Министерство обороны России предложило Вооруженным силам Украины (ВСУ) и наемникам в Мариуполе покинуть город и сложить оружие во вторник, 5 апреля. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, его цитирует ТАСС.
Он уточнил, что в отдельных контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя сложилась тяжелая гуманитарная обстановка.
Вооруженные силы России предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 6:00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории
Россия откроет гумкоридор
Мизинцев также заявил, что 5 апреля Россия вновь откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан и иностранцев из Мариуполя.
Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06:00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права
Генерал пояснил, что необходимо с 09:00 (мск) установить непрерывную связь между российской и украинской стороной. Через полчаса после этого ВС РФ, воинские формирования Донецкой народной республики, подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, националисты и иностранные наемники должны объявить «режим полной тишины» и гарантировать его соблюдение.
Это в 09:30 мск на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи
С 10:00 до 13:00 должен произойти выход всех украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов, подчеркнул представитель Минобороны.
К этому времени, по заявлению Минобороны, все украинские военные и иностранные наемники должны выйти без оружия и боеприпасов
Он призвал официальные власти« Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из города». По словам Мизинцева, большинство вооруженных формирований в Мариуполе не подчиняется официальному Киеву, поэтому Минобороны призывает их «самостоятельно принять такое решение и сложить оружие».
Ситуация в Мариуполе
4 апреля Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщила о взятии центра Мариуполя практически под полный контроль. Пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что силам ДНР остается «зачистить» промзоны и порт. При этом центр города, как и его окраины со стороны суши практически полностью контролируются Народной милицией и Вооруженными силами России.
О взятии Мариуполя в окружение стало известно в первых числах марта 2022 года. К 22 марта ДНР заявили о контроле над половиной города. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что совместными усилиями ВС РФ и НМ ДНР было освобождено минимум 50 процентов площади города. По его словам, тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) несли тяжелые потери в Мариуполе, урон был и у сил ДНР.
28 марта министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в Мариуполь прибыль глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Сейчас близится «основная развязка» в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов. Именно поэтому Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят
По словам Дудаева, Кадыров намерен доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие дни, чтобы освободить город. Министр также назвал главу Чечни «боевым генералом, стратегом», лично участвовавшим в большом количестве боестолкновений.
29 марта пришли первые сообщения о боях в центральной части города.
Бойцы ВСУ на территории «Азовстали»
В конце марта представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) оценил число оставшихся на территории Мариуполя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в три-четыре тысячи человек.
Остались на территории Мариуполя, по данным НМ ДНР
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, они сконцентрировались на территории трех крупных заводов Мариуполя — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.
Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов
При этом 4 апреля Пушилин не подтвердил информацию о том, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают гражданских лиц. Народная милиция ДНР в начале марта сообщала о подготовке украинскими силовиками провокации с использованием мирных жителей. В ведомстве заявляли, что военные удерживают людей в заминированных цехах и служебных помещениях завода «Азовсталь», во дворе которого размещают военную технику. По версии НМ ДНР, в случае прорыва обороны Мариуполя ВСУ подорвали бы завод и обвинили в этом российскую сторону.
1 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военным на заводе «Азовсталь» и дал им сутки для того, чтобы сдаться. Он также предположил, что сдавшиеся военные могут попасть под амнистию. «Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — сказал глава Чечни. В ночь на 4 апреля Кадыров уже показал видео штурма «Азовстали». На ролике видно, как бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова замечают украинского снайпера с помощью тактического квадрокоптера. Кадыров сообщил о ликвидации снайпера и выполнении задачи.