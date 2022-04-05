Испания пообещала не высылать посла России из страны

Глава МИД Испании Альбарес заявил, что не планирует высылать посла России из королевства

Посла России в Испании Юрия Корчагина не планируют высылать из страны, рассказал глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Цитату приводит Reuters.

Ранее правительство Испании приняло решение выслать 25 дипломатов из состава российской дипломатической миссии в стране. Глава МИД уточнил, что на выезд из страны дипломатам будет предоставлено несколько дней.

Москва ответит на высылку своих дипломатов из Испании, пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, 5 апреля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 30 российских дипломатов будут высланы из страны из соображений национальной безопасности. До этого сообщалось о высылке десятков российских дипломатов из других европейских стран, в том числе из Франции, Швеции и Германии.