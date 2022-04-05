Фермер продал с аукциона оцененную в 15 миллионов рублей средневековую монету

Музей из Ахена выкупил на eBay редкую средневековую монету, оцененную в 160 тысяч евро

Денарий IX века с единственным известным прижизненным изображением Карла Великого продали на интернет-аукционе. Об этом сообщает Live Science.

Редкую средневековую монету выставил на eBay фермер из Франции. Выяснилось, что он обнаружил ее в коллекции покойного деда, который увлекался нумизматикой. Мужчина пошел на продажу артефакта, так как хотел построить новый дом, но ему не хватало денег.

На необычный лот обратили внимание специалисты из Центра Карла Великого в немецком городе Ахен. Представители музея включились в торги и смогли выкупить денарий за четырехзначную сумму в евро, хотя его рыночная стоимость была оценена в 160 тысяч евро (около 15 миллионов рублей).

Сейчас редкая монета заняла свое место в коллекции музея и выставлена на всеобщее обозрение. Специалистам известно всего 50 таких денариев, на аверсе которых отчеканено изображение Карла Великого в образе римского императора IV века Константина I Великого.

Карл Великий был королем франков с 768 по 814 год. Денарии в древнеримском стиле с изображением Карла начали чеканить в 804 году.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на торги выставили редчайшую монету с профилем Эдуарда VIII. Так и не пошедший в обращение пенни известен специалистам только в виде предсерийных образцов.