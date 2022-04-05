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Спорт

Боец UFC оценил перспективы звезды YouTube Пола в ММА

Боец UFC Смит оценил перспективы блогера Пола в ММА фразой «его поджарят, как на барбекю»

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Американский боец Энтони Смит оценил перспективы звезды YouTube Джейка Пола в смешанных единоборствах (ММА) фразой «его поджарят, как на барбекю». Его слова приводит MMA Fighting.

«Джейк здоровый парень, весит далеко за 200 фунтов. Если провести боксерский поединок, то это было бы интересно. Но по ММА у Пола нет шансов», — высказался он о возможном бое блогера с Конором Макгрегором. По мнению Смита, 25-летний Пол умеет драться, у него мощный для любителя удар, однако он сможет продержаться только минуту.

Ранее чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко высмеяла выступления Пола в профессиональном ринге. «Сколько бы мне потребовалось, чтобы отправить его в нокаут? Нисколько, ноль секунд», — заявила она.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба ранее выступали в UFC.

Дарья Коршунова
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