Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

ВВС США испытают загадочную универсальную ракету

The Drive: ВВС США планируют испытать загадочную модульную ракету

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США запланировали провести с истребителя испытания загадочной универсальной ракеты класса «воздух-воздух», отличающейся модульной конструкцией, сообщает американское издание The Drive, ссылаясь на редактора журнала Aviation Week Стива Тримбла и бюджетный запрос Пентагона.

В публикации утверждается, что перспективное издедие может получить как модульную головную часть, так и модульный ускоритель, в частности, с возможностью замены двигателя. Издание отмечает, что это позволит повысить адаптируемость ракетного вооружения к различным носителям и задачам, а также снизить затраты и упростить логистику.

Конкретные сроки испытаний перспективной ракеты не сообщаются. Также не известны ее тактико-технические характеристики, в частности, дальность полета. Издание допускает, что перспективным оружием может оказаться одна из адаптаций уже имеющихся в распоряжении ВВС США ракет.

Материалы по теме:
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
14 января
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января

В апреле телекомпания CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать роста эскалации в отношениях с Россией.

В феврале The Drive, ссылаясь на заявление вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Джона Хилла, сообщило, что американские ракеты Standard Missile 6 (SM-6) могут использоваться против гиперзвукового оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о планах Киева решить вопрос Донбасса силой
Турецкое посольство на Украине вернули в Киев
Лавров призвал «руководителей действиями Киева» прекратить саботаж переговоров
В США не увидели возможности исключения России из состава СБ ООН
Лавров заявил о нежелании России «играть в кошки-мышки» с Украиной
ВВС США испытают загадочную универсальную ракету
США захотели поставить Россию перед выбором
Врач назвала вариант поддержания желудочно-кишечного тракта
В США анонсировали запрет на инвестиции в Россию
«Ливерпуль» обыграл «Бенфику» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.