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Глава Крыма отреагировал на смерть Жириновского

Глава Крыма Аксенов назвал смерть лидера ЛДПР Жириновского невосполнимой утратой

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвав ее невосполнимой утратой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов называет Жириновского ярким, авторитетным и последовательным политиком, который внес большой вклад в развитие России. Он отмечает, что лидер ЛДПР всегда руководствовался любовью к стране во всех своих действиях.

«Многие политические прогнозы Владимира Вольфовича стали настоящими пророчествами. Это касается судеб Крыма, Украины, многих геополитических процессов», — заявил Аксенов.

Он подчеркнул, что Жириновский поддержал Крымскую весну, а также многое сделал для реализации важных для Крыма инициатив.

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О смерти Жириновского днем 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, без лидера ЛДПР сложно представить историю развития политической системы современной России.

В феврале стало известно, что Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В марте сообщалось, что политик перенес септический шок, и у него отказало легкое.

25 марта поступили первые сообщения о смерти лидера ЛДПР, которые позже были опровергнуты Володиным.

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Константин Лысяков
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