Глава Крыма отреагировал на смерть Жириновского

Глава Крыма Аксенов назвал смерть лидера ЛДПР Жириновского невосполнимой утратой

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвав ее невосполнимой утратой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов называет Жириновского ярким, авторитетным и последовательным политиком, который внес большой вклад в развитие России. Он отмечает, что лидер ЛДПР всегда руководствовался любовью к стране во всех своих действиях.

«Многие политические прогнозы Владимира Вольфовича стали настоящими пророчествами. Это касается судеб Крыма, Украины, многих геополитических процессов», — заявил Аксенов.

Он подчеркнул, что Жириновский поддержал Крымскую весну, а также многое сделал для реализации важных для Крыма инициатив.

О смерти Жириновского днем 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, без лидера ЛДПР сложно представить историю развития политической системы современной России.

В феврале стало известно, что Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В марте сообщалось, что политик перенес септический шок, и у него отказало легкое.

25 марта поступили первые сообщения о смерти лидера ЛДПР, которые позже были опровергнуты Володиным.