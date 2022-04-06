В Совфеде подвели итоги 30 лет участия Жириновского в политике

Сенатор Пушков назвал достижением 30-летнее участие Жириновского в политике России

30-летнее участие скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского в политической жизни России является достижением. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в личном Telegram-канале.

По словам Пушкова, сам факт непрерывной работы на протяжении столь длительного срока вызывает уважение.

«Что бы о нем ни думали, он, безусловно, окрасил собой политическое время с начала 1990-х до начала 2020-х. 30 лет активного участия в политике в режиме нон-стоп — само по себе достижение», — написал в блоге сенатор.

Пушков признал, что не был единомышленником Жириновского, однако тепло отозвался о работе с ним и признал, что политик, «неординарный трибун и завзятый спорщик», навсегда останется в памяти россиян.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.