Разработан способ сократить затраты на фармакологию в миллион раз

Ученые из Дании создали способ сократить траты на разработки в фармакологии в миллион раз

Ученые из Копенгагенского университета и Университета Южной Дании создали способ, позволяющий сократить затраты на разработку и производство в области фармакологии в миллион раз. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Chemistry.

Разработанный способ позволяет сделать поиск новых соединений для лекарственных препаратов и вакцин в миллион раз более эффективным.

Для этого специалисты предлагают интегрировать систему SPARCLD в посткомбинаторное исследование комбинаций белков-лигандов вроде тех, которые используются в системе редактирования генов CRISPR. Эта технология работает с помощью «пузырьков» в наноконтейнерах. Благодаря ДНК-нанотехнологиям в таких контейнерах можно смешивать несколько частиц. Как уточняется, новый метод позволит синтезировать и изучить более 40 тысяч молекул на площади менее булавочной головки.

По мнению ученых, их разработка позволит резко сократить количество используемых материалов, энергии и финансов для фармацевтических компаний.

В марте 2022 года немецкие специалисты из Института исследований инфекций Гельмгольца в Вюрцбурге создали новый элемент системы CRISPR, раскрывающий новые механизмы редактирования генома.