Финский тренер назвал катастрофой отстранение российских лыжников

Бывший тренер сборной Финляндии Юлхя назвал отстранение российских лыжников катастрофой

Бывший тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юлхя высказался о недопуске российских спортсменов на международные турниры. Его слова передает Iltalehti.

Он назвал катастрофой отстранение российских лыжников. «Один крупный участник соревнований оказывается вне игры. Международный лыжный спорт не вынесет этого. И, как сказала [глава Федерации лыжных гонок России] Елена Вяльбе, Россия, возможно, тоже», — заявил Юлхя.

Ранее Вяльбе рассказала о реакции иностранцев на отстранение россиян от международных соревнований. «Меня очень радует, что после начала всей этой ситуации с отстранением российских спортсменов ни один из моих коллег не прислал мне сообщение о том, что нас не понимает, не поддерживает и не видит в спорте», — поделилась она. Вяльбе подчеркнула, что коллеги хотят отделить спорт от всего остального.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.