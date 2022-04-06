Мишустин рассказал о вкладе Жириновского в российскую политику

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Жириновский внес большой вклад в политику РФ

Скончавшийся глава ЛДПР Владимир Жириновский внес большой вклад в российскую политику. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале правительства.

Мишустин подчеркнул, что Жириновский был истинным патриотом, который всю свою жизнь посвятил служению родине.

«Как лидер ЛДПР, депутат всех созывов Государственной Думы, он внес большой вклад в развитие нашей страны, совершенствование отечественного законодательства», — заявил глава кабмина.

Мишустин назвал личность Жириновского многогранной и отметил, что политика уважали за принципиальность, решительность и целеустремленность, «за личную порядочность и доброжелательность».

«Таким он и останется в нашей памяти, наших сердцах», — подытожил премьер-министр.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.