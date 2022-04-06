Названы финансовые последствия для российского футбола из-за санкций
«Матч ТВ», ссылаясь на внутреннее исследование, проведенное Российским футбольным союзом (РФС), назвал финансовые последствия для российского футбола из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте телеканала.
По информации источника, до введения санкций РФС подсчитал, что российские клубы могут недополучить 500 миллионов евро доходов от призовых в еврокубках в ближайшие семь лет. Отмечается, что в случае отстранения от еврокубков потери команд существенно вырастут.
«Матч ТВ» также добавил, что в случае отстранения на сезон-2022/2023 Россия опустится в район 25-28 мест в таблице коэффициентов. Это будет означать, что российская квота в еврокубках сократится до одной команды в квалификации Лиги чемпионов и трех команд во втором раунде квалификации Лиги конференций.
28 февраля УЕФА отстранил российские клубы от участия в соревнованиях. После этого московский «Спартак», представлявший Россию в 1/8 финала Лиги Европы, был автоматически исключен из розыгрыша турнира.