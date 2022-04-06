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В ЛДПР назвали Жириновского великим лидером, пророком и ясновидцем

Пресс-служба ЛДПР в некрологе назвала Жириновского великим лидером, пророком и ясновидцем
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Скончавшийся 6 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский был великим лидером, пророком и ясновидцем. Об этом говорится в некрологе политика, опубликованном пресс-службой партии в Telegram.

Пресс-служба ЛДПР подчеркнула, что множество прогнозов политика сбылись.

«Крепкая партийная система. Возвращение России величия. Русская весна. Воссоединение с Крымом. Это лишь малая доля сбывшихся прогнозов и планов Владимира Вольфовича Жириновского», — напомнили о предсказаниях главы партии.

Там также отметили, что как политик Жириновский часто вызывал противоречивые эмоции, однако никто не может отрицать его «колоссальную роль в политике современной России».

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.

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Валерий Розенберг
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