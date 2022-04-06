На американской подводной лодке разгерметизировался отсек

На американской подводной лодке с баллистическими ракетами разгерметизировался отсек

На американской стратегической атомной подводной лодке Louisiana класса Ohio, которая несет баллистические ракеты, разгерметизировался отсек. Два человека получили травмы. Об этом сообщает Naval Today.

Отмечается, что отсек разгерметизировался во время испытаний на верфи Пьюджет-Саунд 2 апреля. Нарушение работы переднего аварийного люка привело к разгерметизации отсека. Воздух из отсека сдвинул строительные леса и оборудование. Двух моряков с легкими травмами отправили в госпиталь.

На верфи сообщили, что атомная силовая установка подводной лодки не пострадала. Причины аварии устанавливаются.

Подводную лодку Louisiana спустили на воду в 1996 году. Субмарины проекта Ohio составляют основу стратегических ядерных сил США. Louisiana несет ракеты Trident II D5 с дальностью 7800 километров.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) США могут списать 24 боевых корабля в 2023 финансовом году.

В феврале в публикации 19FortyFive сравнили американские подлодки Virginia Block V с российскими субмаринами проекта «Ясень-М». К преимуществам Virginia отнесли малую гидроакустическую заметность.