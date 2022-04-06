ООН проведет голосование по вопросу участия России в Совете по правам человека

ГА ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в четверг, 7 апреля, проведет голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека (СПЧ). Об этом пишет AFP.

«Генассамблея ООН в четверг проголосует за отстранение России от участия в Совете по правам человека», — сказано на странице агентства в социальных сетях.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что членство России в Совете по правам человека ООН необходимо приостановить. Жоли поддержала приостановку членства России в СПЧ ООН. Она выступила за это решение, поскольку считает его уместным из-за якобы имевших место нарушений прав человека, которые совершили российские военные на Украине в ходе спецоперации.

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из Совета ООН по правам человека. Он назвал эту инициативу США «крайне опасной затеей».