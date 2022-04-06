Стала известна дата прощания с Жириновским

Прощание с лидером ЛДПР Жириновским в Колонном зале Дома Союзов состоится 8 апреля

Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в пятницу, 8 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Ранее сообщалось, что местом прощания станет Колонный зал Дома Союзов в Москве. Похороны Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище, где также покоятся его родственники.

Отпевать лидера ЛДПР будет лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности фракции Леонид Слуцкий. Он также добавил, что в ближайшие 40 дней организационные вопросы по ЛДПР решаться не будут.

В 2014 году Жириновский предсказывал, что прощание с ним пройдет именно в Колонном зале. Местом похорон он называл Новодевичье кладбище.

О смерти лидера ЛДПР днем 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, без Жириновского сложно представить историю развития политической системы современной России.

Соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР также выразил президент Владимир Путин. Глава государства назвал Жириновского опытным политиком и энергичным к общению человеком.