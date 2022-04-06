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Шольц высказался о возможности участия НАТО в конфликте на Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) не будет принимать непосредственного участия в конфликте на Украине, однако продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

Он также добавил, что ФРГ поставляет Украине все оружие из запасов бундесвера, которое «имеет смысл поставлять и может быть быстро поставлено». «Это правительство, в отличие от своего предшественника, приняло решение поставлять оружие Украине, и мы делаем это», — заявил канцлер Германии.

Кроме того, Шольц заявил, что Берлин рассмотрит предоставление гарантий безопасности в отношении Украины. При этом он отметил, что все обсуждения сторон переговоров носят конфиденциальный характер. Однако, по его словам, о какой-либо конкретике пока говорить не приходится.

6 апреля также стало известно, что Украина получит дополнительную военную помощь от Вашингтона в размере 100 миллионов долларов. О выделении Киеву средств распорядился президент США Джо Байден. Согласно тексту меморандума, выделяемая помощь объемом в 100 миллионов долларов будет включать в себя оборонные средства и услуги, обучение, а также тренировки.

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Николай Чигасов
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