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Усик рассказал о реакции Кличко на его отъезд с Украины ради боя с Джошуа

Боксер Усик заявил, что братья Кличко поддержали его отъезд с Украины ради боя с Джошуа

Фото: Serg Glovny / Globallookpress.com

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Blockasset рассказал о реакции братьев Владимира и Виталия Кличко на его отъезд с Украины ради боя с британцем Энтони Джошуа.

Спортсмен заявил, что обсуждал решение с Кличко. «И Владимир, и Виталий поддержали меня в том, что я еду тренироваться, хотя это было очень трудным решением. Но я его принял», — подчеркнул он. Усик добавил, что теперь сосредоточен на подготовке к поединку против британца.

26 марта Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких. Поединок с британцем может состояться 25 июня в Саудовской Аравии.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Андрей Стрельцов
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