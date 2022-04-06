Началось изучение новой мутации коронавируса

В UKHSA объявили о начале исследования новой мутации XE коронавирусной инфекции

Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) объявило о начале исследования новой мутации омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2, которую назвали XE. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения Соединенного Королевства.

Как уточняет британский телеканал Sky News, первые полученные данные говорят о заразности XE, произошедшего от подвидов BA.1 и BA.2 коронавирусной инфекции, превышающей другие известные мутации омикрона на 10 процентов. На 22 марта в Англии было зафиксировано 637 случаев заражений XE.

Вместе с тем в UKHSA отметили, что число заболевших пока недостаточно высоко, чтобы провести полноценное изучение трансмиссивности этой мутации, а также тяжести течения и взаимодействия с существующими вакцинами.

Ранее сообщалось, что в международные геномные базы внесли уже более 50 подвидов омикрон-штамма коронавируса. У вариантов BA.1 уже есть 19 ветвей первого уровня и на них дополнительные ветви, а BA.2 имеет десять основных ветвей. Однако, по словам ученых, наименование получают только наиболее распространенные мутации, а единичные случаи так и остаются безымянными.