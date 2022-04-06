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Диетолог посоветовала завтраки для понижения уровня сахара в крови

ETNT: диетолог Янг назвала белок, углеводы и клетчатку основой правильного завтрака

Фото: pixabay

Диетолог Лиза Янг посоветовала сочетания продуктов для завтрака, которые содержат необходимые питательные элементы и способствуют понижению уровня сахара в крови. Ее слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

Специалистка объяснила, что на уровень сахара в крови влияет здоровый сон, наличие физической активности и еда. Чтобы получить максимум пользы для организма и нормализовать уровень глюкозы, Янг предлагает обратить особое внимание на завтраки и позаботиться о том, чтобы они включали в себя белки, клетчатку и правильные углеводы. «Белок предотвращает повышение сахара в крови. Кроме того, такое сочетание насыщает, так что вы не будете голодны спустя час», — сказала она.

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В качестве первого рецепта завтрака Янг предложила сочетание примерно двухсот граммов нежирного греческого йогурта с двумя столовыми ложками дробленых грецких орехов и одной чашкой черники. Также она рекомендовала попробовать вегетарианский омлет из двух яиц с добавлением брокколи и грибов. К этому завтраку можно добавить тост с авокадо. Еще один вариант — овсянка на нежирном молоке, смешанном с водой, с добавлением одной-двух ложек миндального масла и половины чашки нарезанного яблока.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Лаура Бурак назвала худший вариант завтрака для худеющих. Хуже всего, по мнению диетолога, завтракать пончиками.

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Евгения Черкасова
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