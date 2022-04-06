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В Австрии рассказали о хорошей жизни с дешевым российским газом

Министр энергетики Австрии сказала, что страна хорошо жила с дешевым российским газом

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия хорошо жила с дешевым российским газом, сказала австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер, передает РИА Новости.

«Наша огромная зависимость от российского природного газа причиняет боль. Мы зависим от импорта российского газа, и Россия намеренно оказывает на нас давление», — отметила она. Гевесслер добавила, что именно Австрия находится в особенно сложной ситуации, поскольку в последние 10-20 лет в стране делалось очень мало для сокращения зависимости от энергоресурсов. Министр признала, что нельзя за один день избавиться от этой зависимости.

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Австрии придется смириться с последствиями решения прекратить закупки газа в России, если оно будет принято, заявил ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн. Он добавил, что другие страны могли бы принять такое решение, но не Австрия, так как у нее нет выхода к морю и доступа к сжиженному газу.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в конце марта сказал, что Вена выступает против эмбарго на поставку нефти и газа из России. В то же время он назвал зависимость от российского газа ужасным чувством.

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Платон Щукин
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