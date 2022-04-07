Принятие Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем

Глава МИД Турции Чавушоглу: принятие Швеции и Финляндии в НАТО стало обсуждаемой темой

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что одной из самых обсуждаемых тем на встрече глав МИД стран-членов альянса в Брюсселе стало принятие Швеции и Финляндии в его состав. Об этом пишет ТАСС.

«Одной из самых важных тем, обсуждаемых в эти дни, является принятие Швеции и Финляндии в члены НАТО. Мы высказали свое мнение по этому поводу», — заявил министр, не пояснив, какого именно мнения придерживаются в Анкаре.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО сможет относительно быстро принять в альянс две новые страны — Финляндию и Швецию, если они того захотят. Также он подчеркнул, что финские вооруженные силы «полностью отвечают военным стандартам альянса», поэтому в случае присоединения Финляндии их интеграция в военную систему НАТО не должна занять много времени.