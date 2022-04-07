Чимаев предложил Макгрегору провести совместные тренировки

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что будет рад потренироваться вместе с Конором Макгрегором

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев предложил ирландцу Конору Макгрегору провести совместные тренировки. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Если парень хочет потренироваться, вернуться, я буду рад», — заявил Чимаев. При этом боец подчеркнул, что из-за разных габаритов они не подерутся в рамках соревнований.

Чимаев отметил, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) изменил смешанные единоборства. «Надо отдать ему должное, он изменил игру, заставил людей иначе посмотреть на ММА, мы зарабатываем очень большие деньги», — заключил швед.

Чимаев одержал четыре победы в UFC. Три из них он добыл за 66 дней, что стало рекордом организации. Всего в его активе десять побед в десяти поединках. Ближайший бой он проведет с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.