Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России захотели признать криптовалюты имуществом

«Известия»: поправки в НК о признании криптовалют имуществом могут принять до конца года

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

Криптовалюты захотели признать имуществом в России до конца года. О планах принять соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает газета «Известия».

Согласно документу, криптовалюты будут признаны имуществом, а граждане будут обязаны отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму более 600 тысяч рублей в год. Планируется, что законопроект примут до конца весенней сессии.

При этом в Центробанке уверены, что цифровые активы используются в том числе для ухода от уплаты налогов. В случае легализации криптовалют произойдет расширение теневой экономики, заявили там. При этом ассистент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ Максим Башкатов считает, что криптовалюты для этой цели использовать неудобно.

Ранее зампредседатель ЦБ Ксения Юдаева заявила, что массовая покупка криптовалют неизбежно приведет к ее использованию в качестве средства платежа и может заместить рубль. Кроме того, она назвала криптовалюты финансовой пирамидой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России оценил санкции Вашингтона против банковского сектора
Скандальная телеведущая избавилась от дома почти сразу после покупки
Начальник оставил работникам записку с требованиями и был высмеян в сети
Генпрокурора захотели наделить правом отзыва лицензий у печатных СМИ
В Германии рассказали об обратном эффекте попыток изолировать Россию
Лжеюрист выманил у московских пенсионеров 15 миллионов рублей
Приехавшая на Шри-Ланку россиянка описала обстановку в охваченной бунтами стране
В России захотели признать криптовалюты имуществом
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Американский аналитик обвинил украинских военных в гибели жителей Бучи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.