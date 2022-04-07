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Найдены неинвазивные направления лечения диабета второго типа

В Йельской медицинской школе изучили влияние ультразвука на диабет второго типа

Фото: Shutterstock

Команда международных ученых, включающая сотрудников Йельской медицинской школы (YSM), нашла направления для неинвазивного лечения диабета второго типа с помощью использования ультразвука. Результаты работы описаны в Nature Biomedical Engineering.

Исследования, цель которых прийти к тому, чтобы не контролировать диабет с помощью регулярных анализов крови, инъекций инсулина и медикаментозного лечения, продолжались на протяжении шести лет. В ходе последних испытаний специалисты изучали воздействие ультразвука на специфические нейрометаболические связи в организме, чтобы предотвратить или остановить развитие диабета второго типа в трех различных доклинических моделях. Влияние ультразвука на уровень глюкозы в крови показало положительные результаты в доклинических испытаниях, поэтому сейчас ученых ждет новый виток исследований.

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Кроме того, специалисты дополнительно изучат эффекты альтернативного дозирования, такие как тип ультразвукового импульса и продолжительность лечения.

Ранее британские ученые создали искусственную «поджелудочную железу» — устройство, которое самостоятельно контролирует уровень глюкозы в крови у заболевших диабетом, в частности, у детей.

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Елена Апазиди
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