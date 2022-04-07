Соперник Чимаева назвал его слабое место
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс назвал слабое место шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Парень хорош во всем. Он высококлассный борец, у него тяжелые руки, поэтому скажу, что нехватка опыта — его главный минус», — поделился Бернс. По его мнению, главной опасностью Чимаева является борьба и тяжелые удары руками.
16 марта Бернс признался, что тренировался с борцами из России, чтобы подготовиться к поединку с Чимаевым в рамках UFC. Бразилец назвал приглашенных россиян своим секретным оружием.
Бернс и Чимаев подерутся на турнире UFC 273. Он пройдет в ночь на 10 апреля в американском Джэксонвилле.
Чимаев одержал четыре победы в четырех поединках в UFC. Каждый раз уроженец Чечни завершал бои досрочно. Всего на его счету десять побед в десяти поединках по правилам MMA.
Бернс одержал 20 побед при четырех поражениях. В последнем поединке он оказался сильнее американца Стивена Томпсона.