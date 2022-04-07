Соперник Чимаева назвал его слабое место

Бразильский боец UFC Гилберт Бернс назвал слабым местом Хамзата Чимаева недостаток опыта

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс назвал слабое место шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Парень хорош во всем. Он высококлассный борец, у него тяжелые руки, поэтому скажу, что нехватка опыта — его главный минус», — поделился Бернс. По его мнению, главной опасностью Чимаева является борьба и тяжелые удары руками.

16 марта Бернс признался, что тренировался с борцами из России, чтобы подготовиться к поединку с Чимаевым в рамках UFC. Бразилец назвал приглашенных россиян своим секретным оружием.

Бернс и Чимаев подерутся на турнире UFC 273. Он пройдет в ночь на 10 апреля в американском Джэксонвилле.

Чимаев одержал четыре победы в четырех поединках в UFC. Каждый раз уроженец Чечни завершал бои досрочно. Всего на его счету десять побед в десяти поединках по правилам MMA.

Бернс одержал 20 побед при четырех поражениях. В последнем поединке он оказался сильнее американца Стивена Томпсона.