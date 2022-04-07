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Соперник Чимаева назвал его слабое место

Бразильский боец UFC Гилберт Бернс назвал слабым местом Хамзата Чимаева недостаток опыта

Фото: Scott Taetsch / Globallookpress.com

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс назвал слабое место шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Парень хорош во всем. Он высококлассный борец, у него тяжелые руки, поэтому скажу, что нехватка опыта — его главный минус», — поделился Бернс. По его мнению, главной опасностью Чимаева является борьба и тяжелые удары руками.

16 марта Бернс признался, что тренировался с борцами из России, чтобы подготовиться к поединку с Чимаевым в рамках UFC. Бразилец назвал приглашенных россиян своим секретным оружием.

Бернс и Чимаев подерутся на турнире UFC 273. Он пройдет в ночь на 10 апреля в американском Джэксонвилле.

Чимаев одержал четыре победы в четырех поединках в UFC. Каждый раз уроженец Чечни завершал бои досрочно. Всего на его счету десять побед в десяти поединках по правилам MMA.

Бернс одержал 20 побед при четырех поражениях. В последнем поединке он оказался сильнее американца Стивена Томпсона.

Дарья Коршунова
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