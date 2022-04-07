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В Госдуме разъяснили закон об ответственности СМИ за воспроизведение фейков

Пискарев заявил, что СМИ грозит ответственность за воспроизведение заведомо ложных данных
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Василий Пискарев разъяснил закон об ответственности российских СМИ за воспроизведение фейков. Об этом сообщает ТАСС.

Пискарев заявил, что российским средствам массовой информации грозит ответственность за воспроизведение ими заведомо ложных сведений других СМИ, которые выдаются за правдивую информацию. «То есть человек, редакция знают, что она ложная, но выдают за правдивую», — уточнил он.

Евгения Наумова
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