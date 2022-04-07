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СБУ пригрозила найти сотрудничавших с российскими военными украинцев

СБУ пригрозила найти тех, кто сотрудничал с российскими военными под Киевом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила найти и передать полиции тех украинцев, которые сотрудничали с российскими военным в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что следственные и оперативные команды СБУ собирают доказательства и устанавливают причастных в 20 населенных пунктах Киевской области.

СБУ утверждает, что опросила уже две тысячи человек, благодаря чему вышла на 33 подозреваемых в сотрудничестве с Вооруженными силами России. «Благодаря полученным данным СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения», — заявили в ведомстве.

Подозреваемых уже передали Национальной полиции.

В марте Министерство внутренних дел Украины сообщило о задержании восьми человек, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. Их вычислили по перепискам в мессенджерах. В частности, у одного из них обнаружили «многочисленные чаты с гражданами России», а также порядка 200 тысяч гривен при себе.

Также ранее стало известно, что сотрудники Государственной пограничной службе Украины задержали женщину за «антиукраинские» сообщения от сына в телефоне.

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Алевтина Запольская
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