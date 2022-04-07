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Google пригрозили штрафом из-за клипа Моргенштерна

Компании Google пригрозили штрафом до 8 миллионов рублей за неудаление клипа Моргенштерна

Фото: Shutterstock

Компании Google пригрозили штрафом за неудаление клипа рэпера Моргенштерна на песню «Розовое вино» с видеохостинга YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении Google составлен протокол по части 4 статьи 13.14 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств»)», — говорится в официальном заявлении.

По данным агентства, компании грозит штраф в размере до восьми миллионов рублей.

9 февраля сообщалось, что в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело из-за пропаганды наркотиков в видеоклипах. 5 апреля против рэпера возбудили новое административное дело по той же причине.

Летом прошлого года московский суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Уточнялось, что артиста признали виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).

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Евгения Наумова
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