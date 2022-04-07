Вяльбе оценила слова финского тренера об отстранении российских лыжников

Вяльбе согласилась с тренером Юлхя, назвавшим отстранение российских лыжников катастрофой

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила слова финского тренера Рейо Юлхя об отстранении российских лыжников. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

«Мы тоже считаем, что отстранение российских лыжников с международных турниров — это катастрофа. Россия — один из крупных участников соревнований», — согласилась она с Юлхя. Вяльбе посчитала хорошим знаком, что иностранные спортсмены и тренеры поддерживают российских спортсменов.

6 апреля бывший тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Юлхя назвал катастрофой отстранение российских лыжников. «Один крупный участник соревнований оказывается вне игры. Международный лыжный спорт не вынесет этого. И, как сказала Елена Вяльбе, Россия, возможно, тоже», — заявил он.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.