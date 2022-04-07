На Камчатке спрятали подводные лодки

Военные ТОФ закрыли базу подводных лодок аэрозольной завесой на учениях

Российские военные замаскировали пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке. Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты закрыли объекты аэрозольной завесой на учениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Специалисты войск РХБ защиты провели тактико-специальные учения по маскировке важных объектов. Военные организовали аэрозольную маскировку воинских частей, сил и пункта базирования подводных лодок от средств воздушной разведки условного противника. Это обеспечило защиту от удара высокоточным оружием.

Военные использовали машины ТДА-3 для создания аэрозольной завесы. На учениях применили около 4500 литров специальной маскирующей аэрозольной смеси, которая обеспечила маскировку в инфракрасном и оптическом диапазоне.

Машина ТДА-3 предназначена для создания аэрозольных завес и проведения специальной обработки. Также ТДА-3 может устанавливать площадные дымовые завесы для противодействия поражающему влиянию светового излучения ядерного взрыва.

Ранее стало известно, что на «Адмиралтейских верфях» начался второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт».

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в России могут строить по две субмарины проекта 636 «Варшавянка» в год.