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Мэр Тель-Авива раскрыл подробности стрельбы в городе

Мэр Тель-Авива Хульдаи заявил об участии в стрельбе «одного или более одного террориста»

Фото: Reuters

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи рассказал, что в атаке, произошедшей в городе вечером в четверг, 7 апреля, участвовали «один или более одного террориста». Подробности инцидента он раскрыл в интервью радиостанции «Кан», передает ТАСС.

По словам градоначальника, в результате стрельбы ранения получили не менее шести человек, двое из них умерли в больнице, еще четверо пострадавших госпитализированы, медики оценивают их состояние как тяжелое.

Хульдаи заявил, что, «службы безопасности продолжают поиски» нападавших, и попросил жителей не выходить из домов. В центре Тель-Авива наблюдается большое число военных и полицейского спецназа.

По данным местных СМИ, полиция штурмует здание в Тель-Авиве, где может укрываться устроивший стрельбу террорист. В центре города усилен патруль из военных и полицейского спецназа, полиция призывает граждан не покидать дома.

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Марина Совина
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