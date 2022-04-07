Политику Бориса Джонсона раскритиковали из-за роста цен на электричество

Британские энергетические гиганты раскритиковали политику премьера Джонсона

Британские энергетические гиганты раскритиковали новую «ядерную» стратегию развития энергетического сектора Великобритании (The Energy Security Strategy), которую 7 апреля презентовал премьер-министр Борис Джонсон. По мнению компаний, с помощью такой политики правительство не сможет решить проблему роста цен на электричество в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Новая стратегия направлена в первую очередь на развитие возобновляемых источников энергии, увеличение ядерных энергетических мощностей и снижение зависимости от ископаемых источников энергии, таких как импортируемый природный газ. В частности, план предполагает строительство одного ядерного реактора ежегодно. Однако стратегия не подразумевает более эффективного использования имеющихся энергоресурсов, что помогло бы гораздо быстрее снизить цены на электроэнергию.

Одним из противников стратегии выступил филиал крупнейшей энергетической компании Германии EON SE. «Стратегия энергетической безопасности могла бы дать людям шанс подготовиться [к последствиям энергокризиса]. Она смогла бы гарантировать, что британцы будут платить меньше в случае наихудшего развития событий. Однако объявление, сделанное сегодня, содержит мало предложений, которые помогли бы решить проблему даже в ближайшие десять лет, не то что в этом году», — заявил исполнительный директор подразделения EON в Великобритании Майкл Льюис.

С аналогичным заявлением выступила компания So Energy, которая снабжает электроэнергией более 300 тысяч домохозяйств в Великобритании. По словам соучредителя компании Саймона Оскрофта, новая стратегия ничем не поможет миллионам людей, страдающих от последствий энергетического кризиса. Бизнесмен указал на то, что в плане правительства нет предложения повысить энергоэффективность зданий, что является одним из самых быстрых и выгодных способов снизить энергопотребление, уменьшить счета граждан за электричество и достичь большей энергетической независимости.

Многие британцы столкнулись с сильнейшим за 60 лет снижением уровня жизни из-за прекращения поставок топлива из России на фоне спецоперации на Украине. Стоимость электричества выросла на 36 процентов, газа — на 81, что отразилось на доходах домохозяйств. Ранее в апреле Bloomberg спрогнозировал рост среднего годового счета за электроэнергию на 693 фунта стерлингов (около 77 тысяч рублей).