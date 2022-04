Названы приемы похудения в среднем и старшем возрасте

ETNT: врач Сэнди Юнан Брихо советует не увлекаться сложными новомодными диетами

Американские диетологи назвали несколько приемов, помогающих похудеть людям среднего и старшего возраста. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

Врач Сэнди Юнан Брихо советует людям в возрасте не увлекаться сложными новомодными диетами. Как правило, они требуют строгих ограничений, которые нужно соблюдать достаточно долго, а это не так уж просто. Брихо считает, что нужно поступать наоборот: не убирать из рациона какие-то продукты, а добавлять в него ту здоровую еду, которая нравится.

Брихо предлагает при похудении следовать правилу «половины тарелки», при котором половину съедаемого составляют овощи. «Если наполнять половину тарелки овощами, вам не понадобится дополнительная порция макарон с фрикадельками, чтобы насытиться», — объясняет она. По ее словам, это правило не только поможет быстрее насытиться здоровой пищей, но обеспечит организм множеством полезных веществ.

Диетолог Джесси Федер советует сократить порции, так как с годами люди часто становятся менее подвижными. Из-за этого большие порции могут стать причиной набора лишнего веса в среднем возрасте.

Диетолог Кэти Томашко утверждает, что во время каждого приема пищи человек должен потреблять 25-30 граммов белка. По мнению эксперта, это позволит надолго насытиться и поспособствует росту мышечной массы, что очень важно для людей в возрасте.

Также Томашко призывает всегда носить с собой бутылку воды, чтобы иметь возможность в любой момент утолить жажду. Она считает, что достаточный уровень жидкости в организме крайне важен для здоровья.

Врач Джанет Коулман рекомендует максимально сократить потребление сахара. «Даже такие, казалось бы, полезные продукты, как йогурт и хлопья для завтрака, иногда содержат очень много лишнего сахара», — утверждает она. По ее словам, лучше заменить сладости на фрукты и особенно ягоды. Это позволит значительно уменьшить потребление лишних калорий.

Диетолог Лаура Крауза советует добавить в ежедневный рацион больше клетчатки, чтобы снизить вероятность возникновения чувства голода между приемами пищи. Специалисты считают, что женщинам нужно употреблять около 25 граммов клетчатки в день, а мужчинам — 38 граммов. Ее лучшими источниками являются малина, горох, отруби, чечевица, черная фасоль и попкорн, приготовленный без масла.

Ранее сообщалось, что диетолог Энкарни Перес развеял мифы о пользе «легких» продуктов. Перес считает, что тунец, авокадо, орехи и другие подобные продукты могут быть очень калорийными.