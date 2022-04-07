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В Meta задумались над созданием собственной виртуальной валюты

The Financial Times: Meta рассматривает возможность создания своей виртуальной валюты

Фото: Marco Bello / Reuters

Американская компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) рассматривает возможность создания собственной виртуальной валюты для «метавселенной». Об этом пишет издание The Financial Times, передает ТАСС.

По словам источников американской газеты, в компании ищут альтернативные источники доходов и новые функции, которые могут привлечь пользователей, из-за падения популярности основных приложений фирмы Facebook и Instagram (соцсети запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Отмечается, что данная тенденция угрожает компании.

В The Financial Times также рассказали, что виртуальная валюта, которую сотрудники внутри компании назвали Zuck Bucks, вряд ли будет представлять собой криптовалюту, основанную на блокчейне. В компании склоняются к внедрению в свои приложения NFT-токенов, которые будет подобны тем, что используются в игровых приложениях.

Согласно собеседникам издания, инициатива сейчас находится на раннем этапе обсуждения. На данный момент планируется запустить пилотный проект по размещению и обмену NFT-токенов в социальной сети компании в середине мая.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена признать стейблкоины (криптовалюты, привязанные к реальным активам — деньгам или ценным бумагам) полноценным платежным средством, для чего в ближайшее время реализует ряд подготовительных мер. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства. Легализация стабильных токенов — лишь первый шаг страны на пути к превращению в «глобальный технологический центр криптоактивов», указано в сообщении.

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Марина Совина
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