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Канада предложит Украине кредит по линии МВФ

Правительство Канады предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов по линии МВФ

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Канада предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов (около миллиарда канадских долларов), следует из федерального бюджета на 2022 год, опубликованного на сайте правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Другие важные меры в бюджете на 2022 год включают в себя дальнейшую поддержку Украины и ее народа перед лицом незаконного вторжения России, в том числе выделение до 1 миллиарда долларов в виде кредита правительству Украины через счет в Международном валютном фонде», — говорится в распространенном документе.

Кроме того, новый бюджет включает в себя выделение дополнительной «военной помощи» на сумму около 400 миллионов долларов (500 миллионов канадских долларов).

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз выделит Украине дополнительно 500 миллионов евро на военное оборудование. По словам Мишеля, это увеличит до 1,5 миллиарда евро поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины.

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Марина Совина
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