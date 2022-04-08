Макгрегору предъявили шесть обвинений
Ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, спортсмена обвинили в вождении без страховки, лицензии и других необходимых документов. Суд должен состояться в июне 2022 года. Ирландцу грозит штраф в размере до пяти тысяч евро или лишение свободы сроком на шесть месяцев.
Макгрегора арестовали в Дублине 24 марта за нарушение правил дорожного движения. Отмечалось, что в участке ирландец сдал тесты на алкоголь и наркотики. У бойца временно конфисковали автомобиль Bentley Continental GT, однако позже его вернули.
У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. В марте 2019 года в отношении спортсмена велось расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. В апреле 2018 года он был арестован в связи с нападением на автобус с участниками турнира UFC в Нью-Йорке.
Спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в третьем поединке против Дастина Порье летом 2021 года. Он сломал ногу в конце первого раунда и проиграл техническим нокаутом. После боя ирландец перенес операцию.