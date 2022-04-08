Ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору предъявили обвинения по делу об опасном вождении

Ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, спортсмена обвинили в вождении без страховки, лицензии и других необходимых документов. Суд должен состояться в июне 2022 года. Ирландцу грозит штраф в размере до пяти тысяч евро или лишение свободы сроком на шесть месяцев.

Макгрегора арестовали в Дублине 24 марта за нарушение правил дорожного движения. Отмечалось, что в участке ирландец сдал тесты на алкоголь и наркотики. У бойца временно конфисковали автомобиль Bentley Continental GT, однако позже его вернули.

У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. В марте 2019 года в отношении спортсмена велось расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. В апреле 2018 года он был арестован в связи с нападением на автобус с участниками турнира UFC в Нью-Йорке.

Спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в третьем поединке против Дастина Порье летом 2021 года. Он сломал ногу в конце первого раунда и проиграл техническим нокаутом. После боя ирландец перенес операцию.