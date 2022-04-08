Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Трактор
1:2
Завершен
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 3-й матч
РБ Лейпциг
1:1
Завершен
Аталанта
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Брага
1:0
Завершен
Рейнджерс
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Айнтрахт Ф
1:1
Завершен
Барселона
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Завершен
Лион
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Оттава Сенаторз
2:3
Завершен
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Легионер клуба КХЛ предложил платить иностранцам зарплату в долларах

Шимон Грубец из «Авангарда» предолжил платить легионерам КХЛ зарплату в долларах

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чешский голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец предложил изменить контракты для легионеров клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова привел «Чемпионат.com».

Вратарь предложил внести изменения в контракты иностранных игроков и платить им в долларах. Чех посетовал, что не может вывести заработанные деньги из России. «Мои рубли застряли в России, поэтому жду, когда откроют банковские переводы», —- добавил он.

3 апреля в Telegram-канале «Вброс по борту» выразили мнение, что канадские и американские игроки захотят выступать в КХЛ, если клубы готовы обеспечить им зарплаты в евро или долларах. Авторы канала заявили, что североамериканские хоккеисты считают уровень КХЛ достаточно высоким.

Клубы КХЛ покинули ряд игроков с иностранным гражданством. В частности, «Салават Юлаев» покинули финны Юхо Метсола, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд, а также датчанин Филип Ларсен.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минфин США расширил пакет санкций против России
Санкции Минфина США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов
В западных санкциях увидели возможность для россиян уйти от налогов
Оценена возможность снижения курса доллара до 60 рублей
Легионер клуба КХЛ предложил платить иностранцам зарплату в долларах
Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду в ряде российских регионов
Мальчик попытался сорвать прямой эфир и получил неожиданный ответ от журналистки
Белый дом раскрыл информацию о военной помощи Украине
Минобороны сообщило об эвакуации из Херсонской области в Крым 188 человек
Россиянка отдохнула в ОАЭ и описала отпуск фразой «голодные игры»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.