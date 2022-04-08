Легионер клуба КХЛ предложил платить иностранцам зарплату в долларах

Шимон Грубец из «Авангарда» предолжил платить легионерам КХЛ зарплату в долларах

Чешский голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец предложил изменить контракты для легионеров клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова привел «Чемпионат.com».

Вратарь предложил внести изменения в контракты иностранных игроков и платить им в долларах. Чех посетовал, что не может вывести заработанные деньги из России. «Мои рубли застряли в России, поэтому жду, когда откроют банковские переводы», —- добавил он.

3 апреля в Telegram-канале «Вброс по борту» выразили мнение, что канадские и американские игроки захотят выступать в КХЛ, если клубы готовы обеспечить им зарплаты в евро или долларах. Авторы канала заявили, что североамериканские хоккеисты считают уровень КХЛ достаточно высоким.

Клубы КХЛ покинули ряд игроков с иностранным гражданством. В частности, «Салават Юлаев» покинули финны Юхо Метсола, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд, а также датчанин Филип Ларсен.