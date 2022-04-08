Курс евро опустился до минимума с лета 2020 года

Курс евро впервые с лета 2020 года опустился ниже 80 рублей

На фоне снижения ключевой ставки Центробанка России с 20 до 17 процентов курс евро впервые с лета 2020 года опустился ниже 80 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

В последний раз на таком уровне он торговался 13 июля 2020 года. По состоянию на 13:46 стоимость европейской валюты скорректировалась до 80,01 рубля, на минимуме она доходила до 79,98 рубля.

Доллар также теряет позиции по отношению к рублю. На минимуме он доходил до 74,6 рубля, после чего скорректировался до 75,2 рубля. Индекс Мосбиржи с начала дня упал на 1,1 процента, до 2606,46 пункта, индекс РТС вырос на 0,5 процента, до 1097 пункта.

Курс иностранных валют не отреагировал на изменение ставки в связи с рядом ограничений, введенных регулятором. Среди них — комиссия при продаже валюты в размере 12 процентов, лимиты на снятие валюты и возможность вывода ее из страны, а также торговые ограничения, возникшие после санкций западных стран из-за ситуации на Украине.

Вкупе с требованием к экспортерам продажи валюты, а также намерении перевести на оплату в рублях газовые контракты, за рост курса рубля отвечает не интерес к российской валюте со стороны участников рынка, что происходит в условиях рыночной экономики, а невозможность полноценно использовать другие валюты.