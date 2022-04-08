Украинские беженки столкнулись с домогательствами в Британии

The Times: уехавшие с Украины женщины сталкиваются с домогательствами в Великобритании

Женщины, которые были вынуждены покинуть Украину в связи с боевыми действиями на территории страны, сталкиваются с домогательствами со стороны принимающих их хозяев в Великобритании. Об этом пишет газета The Times.

Как сообщает издание, в страну прибыло около тысячи украинских беженцев. Всего заявку на визу и получение жилья по программе «Дома для Украины» подали около 40 тысяч человек. Женщины начали делиться своими историями в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По их словам, мужчины, принимающие у себя дома беженок, задавали им личные вопросы и предлагали интимные отношения, поэтому сейчас женщины вынуждены искать альтернативные места проживания.

В марте британское правительство запустило программу «Дома для Украины», согласно которой любой британец на полгода может приютить у себя дома беженца с Украины. Приютившим семьям будут выплачиваться 350 фунтов стерлингов (36 тысяч рублей) в месяц. Согласно данным Daily Mail, на участие в этой программе подали заявку более 200 тысяч британских подданных.

Ранее стало известно, что ЕС решил перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Новый механизм позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.