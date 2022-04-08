Онколог сравнила пользу овсянки, гречки и риса

Онколог Власова: овсяная крупа полезнее гречки

Врач-терапевт, онколог высшей категории Наталья Власова сравнила пользу цельнозерновых круп, богатых полиненасыщенными жирами и не содержащих холестерина. Ее личный рейтинг приводит издание «Слово и Дело».

Полезнее всех, по мнению врача, оказалась овсяная крупа. Она содержит не менее 13 процентов белка, 64 процента углеводов, 5,8 процента растительных жиров, витаминов и минеральных веществ, уточняет специалист. В этой крупе, говорит Власова, можно найти магний, фосфор, железо, натрий, цинк, витамин Е и аминокислоту метионин. «Данная кислота входит в структуру строительства белков, восстанавливает оболочку нервных стволов, улучшает проводимость нервного волокна. Содержание антиоксидантов способствует повышению сопротивляемости организма в ответ на действие вирусов и бактерий», — объяснила Власова. Кроме того, овсянка, по ее словам, способствует росту мышечной массы.

Гречка и дикий рис занимают второе и третье места в рейтинге полезности, составленном врачом. Гречневая крупа, отмечает Власова, богата белками, жирами и витаминами Р, РР, В1, В2, В6, а также содержит калий, кальций, железо, рутин и фосфор и способствует очищению сосудов от холестериновых бляшек. Дикий рис, в свою очередь, богат окрашивающими пигментами — фитонутриентами. «Они относятся к натуральным антиоксидантам. Именно необработанная оболочка дикого риса содержит полезные нутриенты, витамины и минералы», — уточнила доктор.

К бесполезным крупам Власова отнесла манную крупу. «Манная крупа производится из внутреннего слоя зерна пшеницы, лишена грубой клетчатки. Отсутствие цельного зерна в каше влечет за собой низкое содержание витаминов и минералов. Все, что в ней, — это изобилие крахмала и белка», — заключила врач.

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