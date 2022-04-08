Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Онколог сравнила пользу овсянки, гречки и риса

Онколог Власова: овсяная крупа полезнее гречки

Фото: Pixabay

Врач-терапевт, онколог высшей категории Наталья Власова сравнила пользу цельнозерновых круп, богатых полиненасыщенными жирами и не содержащих холестерина. Ее личный рейтинг приводит издание «Слово и Дело».

Полезнее всех, по мнению врача, оказалась овсяная крупа. Она содержит не менее 13 процентов белка, 64 процента углеводов, 5,8 процента растительных жиров, витаминов и минеральных веществ, уточняет специалист. В этой крупе, говорит Власова, можно найти магний, фосфор, железо, натрий, цинк, витамин Е и аминокислоту метионин. «Данная кислота входит в структуру строительства белков, восстанавливает оболочку нервных стволов, улучшает проводимость нервного волокна. Содержание антиоксидантов способствует повышению сопротивляемости организма в ответ на действие вирусов и бактерий», — объяснила Власова. Кроме того, овсянка, по ее словам, способствует росту мышечной массы.

Гречка и дикий рис занимают второе и третье места в рейтинге полезности, составленном врачом. Гречневая крупа, отмечает Власова, богата белками, жирами и витаминами Р, РР, В1, В2, В6, а также содержит калий, кальций, железо, рутин и фосфор и способствует очищению сосудов от холестериновых бляшек. Дикий рис, в свою очередь, богат окрашивающими пигментами — фитонутриентами. «Они относятся к натуральным антиоксидантам. Именно необработанная оболочка дикого риса содержит полезные нутриенты, витамины и минералы», — уточнила доктор.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

К бесполезным крупам Власова отнесла манную крупу. «Манная крупа производится из внутреннего слоя зерна пшеницы, лишена грубой клетчатки. Отсутствие цельного зерна в каше влечет за собой низкое содержание витаминов и минералов. Все, что в ней, — это изобилие крахмала и белка», — заключила врач.

Ранее диетологи Кортни Д'Анджело и Триста Бест назвали главные овощи для похудения. В их числе шпинат, красный перец, брокколи и морковь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России
Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружения под Одессой
ООН призвало привлечь к ответственности виновных за удар по Краматорску
Заключенный придушил сотрудника российской колонии и получил два года к сроку
Загитова ответила на вопрос о возобновлении тренировок
У переболевших коронавирусом выявили симптомы через год после болезни
Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам
Перспективы Миранчука в Италии оценили
В МИД России высказались об обстреле Краматорска
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.