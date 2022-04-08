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Военные уничтожили высокоскоростные цели на учениях

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ЦВО уничтожили высокоскоростные цели на учениях

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные применили зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на учениях в Астраханской области. Расчеты С-400 зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили высокоскоростные цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

В рамках учений зенитчики выполнили боевые пуски ракет в ночное время суток. Расчеты С-400 поразили мишени «Фаворит-РМ», которые имитировали высокоскоростные и высокоманевренные ракеты на высоте от 10 до 30 километров.

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В рамках следующего этапа учений зенитные комплексы и расчеты перебазируют к месту постоянной дислокации.

В марте бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал С-400 самым смертоносным ЗРК в мире.

В феврале издание Military Watch описало противодействие ЗРС С-500 стелс-истребителям. В публикации отметили, что С-500 может поражать самолеты, которые обеспечивают полеты малозаметных истребителей.

В январе стало известно, что на боевое дежурство заступили расчеты ЗРС С-400 Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО.

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Даниил Иринин
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