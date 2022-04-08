В Японии заявили о возможных перебоях с газом при выходе из «Сахалина-2»

Глава Tokyo Gas заявил о сложностях с заменой российского газа при выходе из «Сахалина-2»

Выход Японии из совместного с Россией проекта «Сахалин-2» может привести к сбоям в поставках газа в городах, пишет издание «Иомиури» со ссылкой на слова главы компании Tokyo Gas Такаси Утида.

Он отметил, что «Сахалин-2» дает восемь процентов от объема потребностей Японии в сжиженном природном газа (СПГ). Если Япония выйдет из проекта, то могут возникнуть сложности с заменой российского газа, заявил глава компании. Кроме того, найти долгосрочные контракты в короткий срок будет трудно, а спотовые поставки ограничены, добавил он.

При этом Япония станет платить на треть больше в год за импортируемый СПГ в случае выхода из проекта. «Сахалин-2» ежегодно производит 10 миллионов тонн СПГ, причем примерно 60 процентов топлива идет в Японию. Выход из проекта обойдется стране в 1,8 триллиона иен (15 миллиардов долларов).

В итоге потребители станут платить значительно больше за газ и электроэнергию. Tokyo Electric Power Co. Holdings и четыре другие японские энергетические компании планируют повысить тарифы на электроэнергию в мае этого года, девятый месяц подряд.