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Спорт

Загитова ответила на вопрос о возобновлении тренировок

Фигуристка Алина Загитова объяснила возобновление тренировок на льду подготовкой к шоу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила фанатам возобновление тренировок на льду. Видео опубликовано в Telegram-канале фигуристки.

На вопрос болельщиков 19-летняя Загитова ответила, что не бросала активные занятия, но была вынуждена взять паузу из-за поездки на Олимпиаду в Пекин. Фигуристка заявила, что тренируется в рамках подготовки к ледовому шоу Этери Тутберидзе. Загитова подчеркнула, что спорт стал неотъемлемой частью ее жизни и она не намерена оставлять тренировки.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019-го. Она сосредоточилась на участии в ледовых шоу, а также работе в проекте Первого канала «Ледниковый период».

Загитова завоевала золото на Олимпиаде в 2018 году. Также на ее счету победа на чемпионате мира — 2019.

Николай Костюков
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