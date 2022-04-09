Олимпийский чемпион из Австрии назвал катастрофой отстранение россиян

Австрийский олимпийский чемпион по сноуборду Карл назвал катастрофой отстранение россиян

Олимпийский чемпион Игр 2022 года в Пекине, австрийский сноубордист Бенджамин Карл высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

Карл назвал случившееся катастрофой. «Надеюсь, что следующий сезон будет нормальным — со всеми крутыми сноубордистами из России. Я скучаю по ним!» — заявил спортсмен.

Австриец выиграл олимпийское золото Игр-2022 в параллельном гигантском слаломе, а бронзу в этой дисциплине завоевал российский сноубордист Вик Уайлд. На счету Карла также пять побед на чемпионатах мира.

1 марта Международная федерация лыжного спорта отстранила российских спортсменов, в число которых входят и сноубордисты, от соревнований. Аналогичные меры были приняты в большинстве видов спорта.