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Олимпийский чемпион из Австрии назвал катастрофой отстранение россиян

Австрийский олимпийский чемпион по сноуборду Карл назвал катастрофой отстранение россиян

Фото: Shu

Олимпийский чемпион Игр 2022 года в Пекине, австрийский сноубордист Бенджамин Карл высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

Карл назвал случившееся катастрофой. «Надеюсь, что следующий сезон будет нормальным — со всеми крутыми сноубордистами из России. Я скучаю по ним!» — заявил спортсмен.

Австриец выиграл олимпийское золото Игр-2022 в параллельном гигантском слаломе, а бронзу в этой дисциплине завоевал российский сноубордист Вик Уайлд. На счету Карла также пять побед на чемпионатах мира.

1 марта Международная федерация лыжного спорта отстранила российских спортсменов, в число которых входят и сноубордисты, от соревнований. Аналогичные меры были приняты в большинстве видов спорта.

Анастасия Борисова
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