Политолог счел маловероятным предложение США России о вступлении в НАТО

Политолог Межуев считает, что Клинтон не предлагал России вступить в НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон не мог предложить России членство в НАТО. Когда президент России Владимир Путин заявлял о желании вступить в Североатлантический альянс, западные политики выступали против этого, рассказал «Ленте.ру» политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

Если бы Билл Клинтон предлагал президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину членство в НАТО, с большой долей вероятности Россия бы вступила в альянс, считает Борис Межуев.

«Мне кажется, то, что он говорит, не соответствует реальности. Когда Путин приходил к власти, еще будучи премьер-министром, он открыто говорил и вносил предложения Клинтону и [экс-премьеру Великобритании] Тони Блэру о желании России вступить в НАТО. Даже была определенная критика со стороны либеральных политиков по отношению к Путину, что он неправильно себя ведет. Искреннее желание со стороны России явно было, если бы Билл Клинтон что-то предложил, это наверняка нашло бы понимание в 1999 году», — объяснил он.

Зачем России членство в НАТО

О реакции США на планы России вступить в военный блок Владимир Путин рассказал во время телеобращения к россиянам в феврале 2022 года. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Биллом Клинтоном, но в Вашингтоне негативно отнеслись к такой идее.

«Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», — сказал российский лидер.

Вступление России в НАТО в то время дало бы гарантии безопасности, утверждает Борис Межуев

«России нужно было вступление в НАТО, чтобы создать некую единую систему безопасности от Лиссабона до Владивостока. Москве не надо было бы тратить деньги на вооружение, не было бы этой конфронтации», — утверждает он.

Почему Россия не присоединилась к НАТО

По мнению Бориса Межуева, о том, что Россия не присоединится к альянсу стало понятно еще в начале 1990-х годов.

Начиная с 1992 года были споры, в них принимал активное участие [бывший госсекретарь США] Генри Киссинджер. Я хорошо помню его фразу, когда он сказал, что это вступление России в НАТО невозможно, потому что НАТО существует для противодействия Советскому Союзу, соответственно и России. Вопрос был закрыт уже в 1992 году Борис Межуев политолог

Еще одной причиной, почему пути России и НАТО разошлись, стали отношения Вашингтона и Пекина, уверен политолог.

«Если бы Россия вошла в НАТО, она была бы гораздо ближе Соединенным Штатам, чем Китай. Нужно было бы давать России определенные стратегические гарантии в случае возможного конфликта с Китаем. У России в тот момент был неурегулированный территориальный спор с Китаем. А для Соединенных Штатов в тот момент Китай был экономически ближе, чем Россия, несмотря на существующий там коммунистический авторитарный режим», — заключил он.

Бывший президент США Билл Клинтон написал в колонке для издания Atlantic, что предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО. По его словам, заявления о том, что Вашингтон пытался изолировать Москву и сделать ее изгоем, ложные. При этом он подтвердил, что альянс действительно расширялся в восточном направлении, несмотря на возражения со стороны России. Он назвал такие действия НАТО «правильными и последовательными».

