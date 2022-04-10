Александр Большунов выиграл 70-километровый марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл марафон на 70 километров на чемпионате России в Мончегорске (Мурманская область). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию за 3 часа, 9 минут и 34 секунды. Второе место занял Илья Семиков, который проиграл победителю 6,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул Андрей Ларьков.

3 апреля Большунов выиграл 50-километровый марафон на чемпионате России в Сыктывкаре. В той гонке Ларьков взял серебро.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.