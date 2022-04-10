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Спорт

Чимаев рассказал о боли после пятой победы подряд в UFC

Боец MMA Чимаев заявил, что устал и чувствует боль после победы над Бернсом на турнире UFC

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев во время пресс-конференции прокомментировал пятую победу подряд в поединке против бразильца Гилберта Бернса в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Очень суровый соперник. Я не ожидал от него такой суровости — настоящий бразилец. Бой получился тяжелым. Я сейчас чувствую боль, я очень устал», — рассказал спортсмен. Чимаев отметил, что Бернс провел хорошую работу, и подчеркнул, что уважает соперника.

Поединок между бойцами прошел в американском Джексонвилле в ночь на 10 апреля. Победу Чимаеву в поединке присудили решением судей со счетом 29:28.

Помимо прошедшего боя, на счету Чимаева десять побед в десяти поединках в профессиональной карьере. Четыре из них он одержал в рамках UFC.

Анастасия Борисова
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